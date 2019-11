A nap legfontosabb hírei – 2019. november 10.

HírHugó - Ma 21:30 Vélemény

Jászberényben is, Szekszárdon is és Komlón is az ellenzéki jelölt nyerte meg a megismételt voksolást, a Fidesznek csak annyit sikerült elérnie, hogy még nagyobb arányban buktak meg most, mint október 13-án Az ellenzéki, a Közösen Jászberényért egyesület színeiben induló Budai Lóránt nyerte a Jászberényi megismételt választásokat. Október…