A magyar államot is képviselte Borkai ügyvédje - csak hurrikán viheti el a kaszinókat

Napi - Ma 09:09 Belföld

Még a bűncselekmény miatt jogerősen elítélt kaszinó tulajdonosoknak is van az ítélet után 30 napjuk arra, hogy bárkinek átadják a kaszinós cégüket - derül ki az állammal kötött koncessziós szerződésekből. A győri kaszinót is tulajdonló és a Borkai-ügyben is érintett Rákosfalvy Zoltán ügyvédként a magyar államot is képviselte.