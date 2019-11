Robog az ország középső része felé a csapadék - mutatjuk óráról órára

Dunaújváros - Tegnap 08:50 Időjárás

A hétvégén is jellemzően borús lesz az idő, vasárnap többfelé várható eső is. A hőmérsékletben nagy lesz az eltérés, néhol 10 fok körül alakulnak a maximumok, másutt akár 20 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.