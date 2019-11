Több száz millió forintos csalás miatt letartóztattak egy volt magyar bírónőt

Előzetesbe került egy 62 éves ex bírónő, aki akár 12 évet is kaphat. A gyanúsítottat súlyos százmilliós csalással hozták összefüggésbe. A Fővárosi Ítélőtábla elfogultságot jelentett be a nem hétköznapi ügyben, mert a dutyiba került kolleganő náluk dolgozott hosszú ideig. Elrendelte egy korábban bíróként, most ügyvédként dolgozó nő…