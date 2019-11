Gyurcsány Berlinből osztotta ki Orbánt és Salvinit

HírHugó - Tegnap 19:43 Vélemény

Karácsony Gergely ma Facebook oldalán számolt be, hogy a német fővárosba utazott, hogy részt vegyen a berlini fal leomlásának 30. évfordulóján megrendezésre kerülő ünnepségeken, ahol több európai világváros polgármesterével is tárgyal. Karácsony Gergelyt szívesen látják Németországban is, legalább is erre lehet következtetni abból a…