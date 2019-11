Örömhír: megszületett Talmácsi Gábor kisfia

Rajtrács - Ma 15:45 Sport

Örömhírt jelentett be Talmácsi Gábor a Facebookon, nevezetesen új tagja lett az egykori Moto3-as világbajnoknak. Megszületett Gábor kisfia Talmácsi Márk, gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és a mamának egyaránt! The post Örömhír a Talmácsi családban appeared first on Rajtrács.