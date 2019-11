Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre.

Van, ahol 24 óra alatt 30 milliméter is hullhat. A zivatarokat viharos széllökés kísérheti.

Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre.

Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre.

Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre. Az MTI-hez hétfőn eljuttatott veszélyjelzés szerint Budapestre, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas, Veszprém és Zala megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetést, ezeken a területeken 24…

Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre.

Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre.

Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre.

Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) a várható sok eső miatt keddre.

Parameter - Tegnap 20:09 Határtalan

A riasztás kedden 10 órától szerdán 10 óráig lesz érvényben Szlovákia középső és keleti részén, de az Érsekújvári és a Komáromi járásra is figyelmeztetést adtak ki. Először délen ered majd el az eső, helyenként kiadós záporok is előfordulhatnak, egyes helyeken akár 20-40 milliméter csapadék is eshet. Forrás:…