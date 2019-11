Karácsony: Nyugi, kedves ellenzék. Izguljon inkább a Fidesz

ATV - Tegnap 17:07 Belföld

"A Fidesz mindent meg fog tenni, hogy szétverje az ellenzéki egységet. Minden kis politikai repedésbe be fogják küldeni a propagandasajtót, hogy hátha lehet még valamit tágítani rajta. Ez történik most a Szent István parkba tervezett Szent István szoborral is. Tisztázzuk: se nekem, se a XIII. kerület vezetésének, se a helyben lakóknak nem azzal…