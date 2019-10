HVG - Ma 15:30 Belföld

Bebizonyosodott, hogy az ellenzéki együttműködésnek nincs alternatívája, de önmagában a kooperáció még nem vezet sikerre - írja friss tanulmányában a Political Capital. 2022-re több feladata is van az ellenzéknek: erősödniük kell a kisebb településeke is, találniuk kell egy miniszterelnök-jelöltet és meg kell győzniük a választókat, ők is tudnak…