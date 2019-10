Index - Tegnap 19:35 Külföld

A halála előtt utódját is kijelölő al-Bagdadi nem rántotta magával a halálba terrorszervezetét. Az IS tízezernyi harcosa az elmúlt évben is több ezer támadást hajtott végre, és amíg nem sikerül megoldani a régió válságait, addig ez nem is fog változni.