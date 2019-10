Presser Gáborral készített új kisfilmet az Unicum

Életforma - Tegnap 12:10 Életmód

Hééé…, csak ennyit énekelt a Tabánban Presszer Gábor, és már folytatta is a közönség A DAL-t! És ez az a dal, ami – már tudjuk, sokkal több! Mert időtlen, ma is nekünk szól, ma is rólunk szól. Ebben a dalban benne van Presser Gábor egész élete. Erre a dalra készült Szász Attila legújabb filmje.