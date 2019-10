Botka otthagyja a szocikat: kilépett az MSZP-ből

Infostart - Ma 11:18 Belföld

A szocialisták korábbi miniszterelnök-jelöltje nem ül be az MSZP szegedi képviselő-csoportjába. Ez a városi közgyűlés pénteki alakuló ülésén derült ki. Hétfőn az is nyilvánossá vált, hogy a politikus hétfőn távozott a szocialista pártból is.