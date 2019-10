Újabb három hónappal eltolják a Brexitet

Parameter - Ma 12:18 Külföld

Donald Tusk közölte: 2020. január 31-ig elhalasztják az Egyesült Királyság kiválását az Európai Unióból. The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) 2019. október 28. A…