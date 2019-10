Ellepték a hüllők egy baranyai család házát: csak a konyhaszekrények mögött 15 is megbújt

Erdei siklók fészkelték be magukat egy vásárosbéci házba Baranya megyében. Összesen 30 hüllőt kellett befogni a lakásban, ahol a vályogfalban közlekedtek, és a hűtő, illetve a konyhaszekrény mögé költöztek be. A védett kígyókat végül szakember fogta be, és egy közeli erdőben szabadon engedte.