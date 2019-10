Dicsérjen téged Kubatov Gábor!

Csakfoci - Ma 12:35 Foci

Kubatov Gábor szerint elvárások nélkül játszhat az FTC Moszkvában is, ugyanakkor hinni kell abban, hogy akár a CSZKA is "megrajzolható". A Fradi-elnök jövőre már nagyobb célokért küzdene, és így is erősítene a csapaton.