Drasztikus hidegfront érkezik a jövő héten Lokál - Tegnap 17:02 Időjárás Jövő hétfőn drasztikus hidegfront érkezik, amely keddre lehűlést és várhatóan országos csapadékot is hoz, de a héten még szokatlanul meleg marad az időjárás - közölte az M1 aktuális csatornán szerda délután Fejős Ádám meteorológus, aki azt is elmondta: a következő napokban a szálló por koncentrációja is várhatóan magas lesz.

13 kapcsolódó hír Bevezető szöveg megjelenítése Opciók

Hétfőn drasztikus hidegfront érkezik Magyar Nemzet - Tegnap 18:29 Időjárás A hidegfront keddre lehűlést és várhatóan országos csapadékot is hoz, de a héten még szokatlanul meleg marad az időjárás.

Veszélyes a levegő Szegeden NLC - Tegnap 14:51 Egészség Továbbra sem javult a levegő minősége több településen, nagyon magas a szálló por koncentrációja.

Drasztikus hidegfront érkezik! ProfitLine - Tegnap 22:00 Időjárás Jövő hétfőn drasztikus hidegfront érkezik, amely keddre lehűlést és várhatóan országos csapadékot is hoz, de a héten még szokatlanul meleg marad az időjárás - közölte az M1 aktuális csatornán szerda délután Fejős Ádám meteorológus, aki azt is elmondta: a következő napokban a szálló por koncentrációja is várhatóan magas lesz.

Már látszik, mikor jön a durva lehűlés Infostart - Tegnap 17:23 Időjárás Jövő hétfőn drasztikus hidegfront érkezik, amely keddre lehűlést és várhatóan országos csapadékot is hoz, de a héten még szokatlanul meleg marad az időjárás - közölte az M1-en Fejős Ádám meteorológus, aki azt is elmondta: a következő napokban a szálló por koncentrációja is várhatóan magas lesz.

Hétfőn drasztikus hidegfront érkezik Hírklikk - Tegnap 18:55 Időjárás Jövő hétfőn drasztikus hidegfront érkezik, amely keddre lehűlést és várhatóan országos csapadékot is hoz, de a héten még szokatlanul meleg marad az időjárás - közölte az M1 aktuális csatornán szerda délután Fejős Ádám meteorológus, aki azt is elmondta: a következő napokban a szálló por koncentrációja is várhatóan magas lesz.

Hétfőn drasztikus hidegfront érkezik Hiros - Tegnap 17:56 Időjárás Hétfőn drasztikus hidegfront érkezik, amely keddre lehűlést és várhatóan országos csapadékot is hoz, de a héten még szokatlanul meleg marad az időjárás - közölte az M1 aktuális csatornán szerda délután Fejős Ádám meteorológus, aki azt is elmondta: a következő napokban a szálló por koncentrációja is várhatóan magas lesz.

Érkezik a hidegfront! Patika Magazin - Tegnap 15:23 Egészség Jövő hétfőn drasztikus hidegfront érkezik, amely keddre lehűlést és várhatóan országos csapadékot is hoz, de a héten még szokatlanul meleg marad az időjárás – közölte az M1 aktuális csatornán szerda délután Fejős Ádám meteorológus, aki azt is elmondta: a következő napokban a szálló por koncentrációja is várhatóan magas lesz. Most…

Meteorológus: hétfőn drasztikus hidegfront érkezik Gondola - Tegnap 17:39 Időjárás Jövő hétfőn drasztikus hidegfront érkezik, amely keddre lehűlést és várhatóan országos csapadékot is hoz, de a héten még szokatlanul meleg marad az időjárás - közölte az M1 aktuális csatornán szerda délután Fejős Ádám meteorológus, aki azt is elmondta: a következő napokban a szálló por koncentrációja is várhatóan magas lesz