A Merci 100. győzelmével lehet bajnok Hamilton

A hétvégi Mexikói Nagydíjon a Mercedes 100. Forma-1-es futamgyőzelmét arathatja, ráadásul ha jól jön ki a matek, Lewis Hamilton is behúzhatja hatodik világbajnoki címét.

A Forma-1 mezőnye ezen a hétvégén Mexikóban fog versenyezni, ahol Lewis Hamilton akár a hatodik világbajnoki címét is bebiztosíthatja. Tekintve a riválisok erejét ezen a pályán, mindez nem tűnik túl egyszerűnek.

A Japán Nagydíjon Valtteri Bottas nyert, rajta kívül pedig még Sebastian Vettel és Lewis Hamilton állhatott fel a dobogóra. Az eredmény következtében a Mercedes sorozatban a hatodik konstruktőri címét gyűjtötte be, és az is matematikailag biztossá vált, hogy a Mercedes egyik versenyzője fogja behúzni az egyéni címet.A győzelmének köszönhetően…

Akár már most hétvégén is bebiztosíthatja hatodik világbajnoki címét Lewis Hamilton, az angol viszont nehéz versenyre, gyakorlatilag lehetetlen küldetésre számít a Ferrari ellen Mexikóban, a hosszú egyenesek miatt. És akkor még ott van a csapattárs is...