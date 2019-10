Rákkeltő lehet a magyar ásványvíz

Azonnal be kellett záratni tavasszal a több mint 50 éve működő Borsodi Víz üzemét, mert a kút, ahonnan a gyógyhatású ásványvizet nyerik, rákkeltő anyaggal szennyezett. A vegyület, amely még 260 méter mélyen is kimutatható, a PVC gyártásához is használt vinil-klorid, és a WHO- és az EU-besorolások szerint 1-es kategóriájú rákkeltő anyag …