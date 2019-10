A nap képe: kibékült a Szelíd Biciklis és a Vad Motoros

Mérce - Ma 09:43 Vélemény

Ahogy azt korábban többször is megígérte, Karácsony Gergely, Budapest új főpolgármestere biciklivel érkezett a Városházára, hogy Tarlós Istvánnal megejtsék az átadás-átvételt. Tarlós István volt főpolgármester bőrdzsekiben fogadta Karácsonyt, mivel mint mondta: ebben kezdte a politikai karrierjét, és ebben is fejezi be. Az…