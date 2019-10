Október utolsó napján alakul meg az új pécsi közgyűlés

Pécsett földcsuszamlásszerű győzelmet aratott az ellenzék vasárnap, a Mindenki Pécsért Egyesület adja a polgármestert és a képviselők többségét is. A Fidesz-KDNP képviselői kisebbségbe szorultak, egy mandátumot pedig az LMP is megszerzett. Sőt, Pécsett Fidesz-tagnak nem is sikerült közvetlenül a városházi közgyűlésbe jutnia. Úgy…