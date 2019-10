Nagy az aggódás Kulcsár Edináék kisfia miatt

Leet - Ma 13:28 Gaming

A Call of Duty széria jól ismert játékmódja végre elérhetővé vált a mobilverzióban is. Már korábban is lehetett tudni, hogy valamikor játszhatunk majd gun game-t a mobilverzióban is, de egészen mostanáig nem voltak pontos részletek. Ha valaki esetleg nem tudná azonnal kipróbálni, Defender egy rövid videóban megmutatta, nagyjából…