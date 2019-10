Propeller - Ma 07:58 Belföld

Az egykori műsorvezető az Instagram-oldalán számolt be a történtekről. Súlyos gyomorfekély van kialakulóban Tornóczky Anitánál, ezért kórházi kezelésre van szüksége. Anita a közösségi oldalán jelentette be a vele történteket, egy olyan képet is mellékelve, ami a betegágyán készült.