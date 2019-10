Napidoktor - Ma 05:33 Egészség

Számos menekült kisfiút és kislányt is érint Egyre több összefüggést találnak a kutatók a fejlődés késedelme és a poszttraumás stressz rendellenesség (PTSD) között. A problémára most egy új tanulmány is rámutatott. Alátámasztva azt a korábbi kutatást, mely kapcsolatot talált a fiatalkori mérgező stressz és a tartós károsodás – beleértve a…