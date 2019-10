Szíria: Trump tűzszünetet akar, de a konfliktus egyre csak fokozódik

ATV - Tegnap 12:45 Külföld

Több gyerek is meghalt már a török offenzívában. A török hadsereg a szárazföldön is megindította a hadműveleteket Szíriában. A katonai egységek néhány órával a légi támadások után indultak meg az ország északi részében. A szíriai kurdok szerint civilek is meghaltak a légicsapások következtében. Törökország hivatalosan egy biztonsági…