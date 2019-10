Hétmilliárdnyi rezsiutalványt már beváltottak a nyugdíjasok

Promenad - Ma 07:56 Megyei

Tegnapig 2,4 millió darab rezsiutalványt váltottak be az arra jogosultak, így 7,2 milliárd forintnyi villany- és gázszámlát fizettek be. Rezsiköltségeiket az érintettek még ezután is összesen 17 milliárd forinttal csökkenthetik a kézbesített utalványokkal. — A mostani nem az első és nem is az utolsó nyugdíjasoknak szóló különjuttatás — nyilatkozta