A Borkai-blog most a győri polipról ír, amely az egész várost behálózta

Propeller - Tegnap 06:34 Belföld

A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai köre, van még egy a Cessnán kívül. Azt is állítja, hogy a Maldív-szigetekre is ki szoktak ugrani évente egyszer az érintettek. Most szexvideó helyett korrupciós ügyekről ír az ördög ügyvédje néven szivárogtató blogger. Milliárdos lop