Egymásnak dobálják át a városok a szegényeket, oldja meg a problémát más

A kormány csak szabad kezet adott a városoknak a lakáshelyzet megoldására, pénzt nem. Budapesten pedig kerületenként kellene megoldást találni, miközben a probléma minimum városi szintű. A Habitat for Humanity bemutatta a lakhatási jelentésének önkormányzatokkal foglalkozó fejezetét.

Azenpenzem - Ma 15:32 Gazdaság

Az átfogó lakáspolitika hiánya nemcsak országos szinten jelent problémát, hanem helyben is korlátozza az önkormányzatok mozgásterét – hangzott el a Habitat for Humanity Magyarország lakhatási jelentésének bemutatóján. A rendezvényen három önkormányzat és civil szervezetek képviselői részvételével kerekasztal beszélgetést is tartottak.