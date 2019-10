Üzent a Fidesz - erre számíthat október 13. után

Infostart - Tegnap 15:22 Belföld

Nyilvánossá vált az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amelyből eltűntek bizonyos szakmák, és több új is született, és van olyan is, amit már beterveztek a következőbe. Egy új képzési forma is jön, már tárgyalnak róla.