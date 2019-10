Karel Gott, aki libamájra cserélte a dzsesszt

Karel Gott, akit a prágai csalogánynak és a Kelet Sinatrájának is neveztek, az utóbbi években különböző egészségügyi problémákkal küzdött, végül leukémiában halt meg 80 éves korában. Magyarországon, ahol népszerűségét egy több mint 50 éves slágernek köszönhette többször is fellépett, 2003-ban az RTL-nek is interjút adott.