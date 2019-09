Megjött a vihar: fákat tépett ki a szél Nógrád megyében

Propeller - Tegnap 19:45 Időjárás

Éjszakára a kezdetben erősebben gomolyfelhős tájak fölött is csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű. Hétfőn a többórás napsütés mellett gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, és helyenként záporeső is kialakul, egy-egy zivatar is előfordulhat. Reggelig a délnyugati, déli szelet többfelé élénk, a Dunántúlon kis területen erős lökések…