Megbuktatják Orbán Viktort a Clawfinger új videóklipjében

Orbán Viktor megbuktatásáról szól a 90-es évek egyik emblematikus svéd rockzenekarának, a Clawfingernek az új videóklipje – vette észre a 444. A magyar kormányfő mellett Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter is feltűnik a képeken, Zak Tell pedig közben álhírekről, meghamisított tényekről, kibaszott hazugságokról és arról is énekel,…