Újra elmentek a DK-sok az MTVA-ba, a köztévé átverte őket

OLKT - Tegnap 18:09 Belföld

Na most mi lesz? A Bíróság jogerős döntése értelmében, jogszerűen mehetnek be az ellenzéki képviselők a köztévé épületébe és azt nem akadályozhatják meg. Varjúék ezt most újra megpróbálják. Meglátjuk, hogy a köztévé jogszerűen jár e majd el.