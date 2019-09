Mennyit ér egy nyugdíjas hálája? - kis magyar választási ajándéktörténelem

HVG - Ma 06:30 Gazdaság

Évekkel ezelőtt a kormányoknak valahogy mindig pont a választások előtt ugrott be a nyugdíjemelés, illetve a13. havi juttatás ötlete. Az idők azonban változnak, és így az erősen kampánymintázatú húzások is, így ma már ott tartunk, hogy a hosszú távú elköteleződés helyett elég egy 9 ezer forintos rezsiutalvány is.