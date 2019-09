Ötszáz kilométernyi utat korszerűsítenek az idén

Idén is folytatódik a beszállító fejlesztési program. 2019-ben is 3 milliárd forint értékű költségvetési forrás áll rendelkezésre a vállalkozások számára, amelyek szeptember 10. és október 10-e között nyújthatják be pályázataikat – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstartégiáért- és szabályozásért felelős államtitkára