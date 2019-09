336 az euró – öt ajánlott hír a mai tőzsdenap előtt

Mára megjavult a hangulat a tőzsdéken, ami főleg annak köszönhető, hogy kitűzték az amerikai-kínai tárgyalások időpontját. A forint ma is történelmi rekordot döntött, az MNB kamatdöntése előtt órákkal. Erős a feszültség a közel-keleti régióban, de enyhült Észak-Korea körül.

Márciusban jelentették be, hogy az inflációs jelentés apropóján három havonta sajtótájékoztatót tartanak, de most inkább az az érdekes, mond-e valamit az MNB annak kapcsán, hogy a forint az euróval szemben sorra döntögeti a negatív rekordokat, ma már a 336-os szintnél is járt.