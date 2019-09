Zsóri Dániel nyerte idén a Puskás Ferenc-díjat

Ma este a milánói Scalában rendezik a FIFA The Best gáláját, amelynek keretében az idei Puskás-díjat is átadják. A díj történetében először van magyar jelölt, Zsóri Dániel Ferencváros elleni ollózós gólja bekerült a legjobb háromba, ahol egy tíz tagú szakmai zsűri döntése alapján derül ki, melyik találat lesz a győztes. A döntéshozók közül…

A 18 éves Zsóri Dániel volt az első magyar, aki a FIFA díjátadó gáláján ott volt a jelöltek között. És, ha már ott volt, be is zsebelte a Puskás-díjat.

NSO - Ma 20:47 Foci

A milánói Scalában rendezik meg a FIFA The Best gáláját, amelynek keretében átadták a legszebb gólnak járó Puskás-díjat. A legszebb három gól közé beválasztották Zsóri Dániel találatát is, és a végső győztes is a magyar fiú lett!