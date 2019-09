Puzsér a köztévében: Berki Krisztiánt Rogán indította

Lokál - Ma 12:22 Belföld

A főpolgármesteri székért harcoló izomceleb ügyvédje az M1 stúdiójában jelentette be, hogy két esetben is feljelentést tett a kritikus ellen. Karácsony Gergely is meg volt hívva, ám ő valamiért nem jelent meg – számol be a Ripost.