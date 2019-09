Mindjárt bejelenthetik, hogy az állam beszállt a Telenorba

A HWSW információi szerint akár napokon, de legkésőbb heteken belül hivatalosan is bejelenthetik, hogy a magyar állam 25%-os tulajdonrészt szerez a Telenor Magyarországban.

A HWSW úgy tudja, hogy napok, de legkésőbb pár héten belül hivatalosan is bejelenthetik, hogy a magyar állam 25 százalékos tulajdonrészt szerez a Telenor Magyarországban.

Media1 - Tegnap 19:48 Mobiltech

Továbbra is úgy tűnik, beszáll az állam a Telenorba, sőt az informatikai szakoldal szerint ezt nem sokára már be is jelentik.