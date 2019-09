Bl, D-csoport: az Atlético a 90. percben mentett pontot a Juventus ellen

Index - Tegnap 20:54 Foci

Az Atlético 90. perces fejessel egyenlített a Juventus ellen. A végig fölényben játszó PSG gálázva lőtte be harmadik gólját a Realnak. A Bayern is 91. perces, trükkös góllal állította be a 3-0-s végeredményt a Crezna zvezda ellen. A ManCity is 3-0-ra verte a Sahtart a BL első fordulójában.