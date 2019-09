A lerakott térköveket másnap felszedték a 47 millió forintos cserkeszőlői parkolóban

Az átadás után egy nappal már fel is bontották a burkolatot a 47 milliós cserkeszőlői parkolóban - írja az Index. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei község 56 férőhelyes új parkolóját Boldog István fideszes országgyűlési képviselő adta át kedden, másnap azonban már fel is bontották a térköveket.

Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról küldött képet, hogy szerdán már fel is bontották az átadott parkoló egy részét. Utánajártunk a dolognak, és kiderült, a most átadott "innovatív parkolóból" még a fák és a lámpák is hiányoznak.