A Red Bull lökte Hamiltont a Mercedes karjaiba

Motorsport - Tegnap 15:55 Forma1

Lewis Hamilton 2007-ben került be a száguldó cirkusz körforgásába, amelybe a McLaren vezette be a fiatal britet. A wokingiak nagyon számítottak Hamiltonra, ezt bizonyította, hogy első, meglehetősen balhés szezonja után is kitartottak mellette. Első világbajnoki címét a McLarennel szerezte meg Hamilton, akinek azonban egyre kevésbé tetszett,…