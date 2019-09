Steve Jobs forog a sírjában: itt az új iPhone

Tech2 - Ma 15:38 Mobiltech

Újra eljött a szeptember, újra iPhone bemutatót tart az Apple. Mint tavaly is, idén is a cupertinói központban rántja le a leplet az Apple legújabb okostelefonjairól. A sajtóbemutatónak a Steve Jobs színházterem ad majd otthont, ahol év elején többek között az Apple TV+ szolgáltatást is bemutatták. Remélhetőleg az új hardver mellett a…