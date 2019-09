Kósa Lajos az elcsalt milliárdokról: Kevesebbet hibázunk, mint a svájci óragyárak

Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni hivatala.

OLKT - Tegnap 19:26 Vélemény

A magyar kormány ismét rekordot döntött a szégyenben: a 28 uniós tagállam közül itt kellene a legnagyobb arányú Eu-s forrást visszafizetni. Jövőre az Európai Csalás Elleni Hivatal, az Olaf vezetője is Magyarországra látogat, és a tervek szerint találkozik Polt Péterrel is. A Demokratikus Koalíció továbbra is kitart az álláspontja mellett,...