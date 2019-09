"A televízió, ami az adómból üzemel, és teljes éven keresztül hazudoznak benne, de amikor én bejövök ide, akkor is legyek szíves azokra a hazugságokra reflektálni."

Főpolgármester-jelöltként hívták be a reggeli műsorba, nem rejtette véka alá a véleményét az MTVA-ról.

A törvényben előírtak szerint Puzsér Róbertet is behívta a köztelevízió, hogy számoljon be a programjáról. A beszélgetés hamar eszkalálódott: mikor Fábián Barna riporter arról kérdezte, hogy mit gondol arról, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke is aggályosnak nevezte, hogy Karácsony Gergely stábja aránytalanul…