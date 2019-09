F1: Leclerc-é az első edzésnap Monzában

Motorsport - Ma 07:25 Forma1

Sokak szerint most kezdődik a Forma-1-ben a generációváltás, azaz most érkeztek meg azok a pilóták a Forma-1-be, akik pár éven belül átvehetik a mostani öregebb topversenyzők helyét. Ez valamilyen szinten talán már el is kezdődött, legalábbis mind Charles Leclerc, mind Max Verstappen elkezdték a náluk idősebbek, például a…