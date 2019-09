Hirtelen kisütött a nap a piacok felett

Privátbankár - Ma 11:01 Külföld

Továbbra is igen hektikus a hangulat a világ tőzsdéin, most egy újabb hirtelen fordulatot láthattunk. A befektetők ismét optimistává váltak, és világszerte felfele mozdultak a piacok. A háttérben ismét felsejlett az amerikai-kínai kereskedelmi háború megoldása, de a jegybankoktól is pozitív lépéseket várnak a piacokon.