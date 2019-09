Hosszú Katinka ciprusi céggel társulva alapított új vállalkozást

Privátbankár - Ma 06:05 Cégvilág

Újabb cég tűnt fel a Hosszú Katinkához köthető vállalkozások sorában. Az Iron International Kft. névre keresztelt céget csak öt napja, augusztus 29-én jegyezték be. Az új cég mellett megnéztük azt is, hogy mi a helyzet azon társaságokkal, amelyek már eddig is az olimpiai bajnok úszó érdekeltségébe tartoztak.