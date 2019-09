Még az idén szigorodnak a növényegészségügyi előírások, amelyek minden külföldről hazautazót érintenek. Decembertől akár egyetlen termés is csak engedély birtokában hozható be az Európai Unióba - közölte a Nébih. The post Tiltás – növényt bőröndben is csak engedéllyel hozhatunk appeared first on AzÜzlet.