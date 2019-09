Jó eszköz az elektromos roller, csak másra kellene használni

A közhiedelemmel ellentétben nem járulnak hozzá a környezet védelméhez az elektromos rollerek: a legtöbben kerékpárjukat cserélték le a divatos eszközre - derült ki a német szövetségi környezetvédelmi hivatal, az Umweltbundesamt (UBA) tanulmányából. The post E-roller: nem az autó, a kerékpár alternatívája lett appeared first on AzÜzlet.