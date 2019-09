Kezdődik az iskola: 30 éve nem volt ekkora fejlesztés

Dunaújváros - Ma 11:49 Megyei

Szeptember 2-án hivatalosan is megkezdődött a 2019/2020-as tanév. Több iskolában is ma tartották az évnyitó ünnepséget. A Petőfi iskolások ceremóniáján, amelyen több mint négyszáz diákot köszöntöttek, Cserna Gábor polgármester is jelen volt.